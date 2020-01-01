У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти

17:31 30.06.2020   Молдова

Молдовські правоохоронні органи повідомили про викриття організованої групи людей, яка спеціалізувалась на незаконному виробництві вертольотів.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні поліції Молдови.

Правоохоронці протягом кількох місяців стежила за незаконним виробництвом вертольотів у Криулянському районі.

Більше 10 вертольотів, зовні подібних до моделей Ka-26, виробляли в підпільних умовах і планували експортувати в країни СНД.

Правоохоронці продовжують обшуки на базі, де виробляли вертольоти, і в будинках підозрюваних. Жодних документів про походження деталей та обладнання, а також жодних дозволів на виробництво підозрювані не змогли пред'явити.

Зазначається, що більшість учасників виробничого процесу, а також організатори та керівники підпільного виробництва — жителі придністровського району.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "контрабанда літального апарату двома або більше особами".

За цей злочин підозрюваним загрожує від 3 до 10 років в'язниці.



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