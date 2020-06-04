Рішення Ради ЄС про продовження секторальних санкцій проти РФ на шість місяців опубліковане у вівторок в Офіційному журналі Євросоюзу та набуло чинності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада Євросоюзу у понеділок 29 червня прийняла рішення продовжити санкції щодо конкретних секторів економіки РФ ще на шість місяців до 31 січня 2021 року.

Це рішення слідувало після останньої оцінки стану виконання Мінських угод на відеоконференції членів Європейської ради 19 червня 2020 року.

З огляду на, що повна реалізація Мінських домовленостей ще не досягнута, лідери ЄС ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

18 червня Рада ЄС продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.