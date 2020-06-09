Ракетний комплекс "Нептун" можуть передати ВСУ через півтора місяці

17:41 30.06.2020   Украина

Ракетний комплекс "Нептун" може бути прийнятий на озброєння Збройних Сил України через півтора місяці.

Про це повідомила прес-служба держконцерну "Укроборонпром", передає  УНІАН.

"За результатами успішно проведених випробувань, вже через 1,5-2 місяці ракетний комплекс "Нептун" може бути прийнятий на озброєння ЗСУ. Генеральний конструктор - генеральний директор КБ "ЛУЧ" Олег Петрович Коростельов - переконаний, що через 1,5 року дивізіон ракетних комплексів вже може бути переданий українській армії", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на початку грудня 2018 року українські військові успішно випробували вітчизняну нову крилату ракету "Нептун".

Ракетний комплекс "Нептун" - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельної ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів і берегових радіо-контрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневому і радіоелектронного протидії супротивника.

До складу комплексу входять командний пункт, пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами, транспортно-заряджаюча машина і транспортна машина.
 



Ще на цю тему:

11:30 23.06.2020
"Вільха", "Нептун" та "Дельта": яке високотехнологічне озброєння придбають для Збройних Сил у 2020-2022 роках / Відео
09:15 23.06.2020
Попытки атаковать морскую базу в Новороссийске приведут Украину к «геополитической катастрофе» - росСМИ
08:30 22.06.2020
Українським військовим передали модернізований безпілотник Spectator-M1
08:30 18.06.2020
На Одещині випробували ракетний комплекс “Нептун” з бойовою частиною
18:00 17.06.2020
США надають Україні оборонне обладнання на понад $60 млн, включаючи ракети Javelin
17:15 17.06.2020
На Одещині вперше пройшли пуски "Нептуна" з бойовою частиною
12:30 10.06.2020
"Дано доручення поставити три дивізіони "Нептунів" на бойове чергування": директор Павлоградського хімічного заводу
18:30 09.06.2020
Российские спецслужбы пытались похитить документацию на украинский ракетный комплекс
15:15 03.06.2020
Украинский противокорабельный комплекс «Нептун» поразил две цели на разных дистанциях / Фото
10:15 01.06.2020
З 2015 року ЗСУ отримали понад 300 розвідувальних БПЛА "Лелека-100" / Відео, фото
09:15 28.05.2020
"Укроборонсервіс" презентував відремонтований комплекс "Кольчуга-КЕ" / Фото
19:30 19.05.2020
Українські Bayraktar TB2 провели тренувальні польоти
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
17:45 26.06.2020
Грузия разрешила смену экипажей и ротацию моряков
16:32 26.06.2020
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 июля
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
Всі новини країни
Россия Россия
18:49 30.06.2020
Латвія заборонила мережу телеканалів РФ і закликали ЄС зробити те саме
17:11 30.06.2020
Рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ набуло чинності
15:43 30.06.2020
У Росії за добу виявили ще 6693 нових випадки COVID-19
13:43 30.06.2020
Повернення Росії до G7 поки неможливе – посол Британії
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
20:44 30.06.2020
Туреччина звинуватила Францію в намірах посилити присутність Росії у Лівії
14:41 30.06.2020
Туреччина чекає українських туристів вже з початку липня
11:46 30.06.2020
США могут выкупить у Турции российские С-400
16:16 26.06.2020
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ
Всі новини країни
Украина Украина
20:58 30.06.2020
Российский перевозчик запускает поезда из Москвы в оккупированный Крым
20:21 30.06.2020
ГТС України на тлі ремонту Турецького потоку знову продемонструвала свою гнучкість і надійність - оператор
20:01 30.06.2020
Посол США в ОБСЄ: Росія продовжує переслідування і тортури в Криму
19:41 30.06.2020
Україна звернулася до Європарламенту через візит євродепутатів до окупованого Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд