Ракетний комплекс "Нептун" може бути прийнятий на озброєння Збройних Сил України через півтора місяці.

Про це повідомила прес-служба держконцерну "Укроборонпром", передає УНІАН.

"За результатами успішно проведених випробувань, вже через 1,5-2 місяці ракетний комплекс "Нептун" може бути прийнятий на озброєння ЗСУ. Генеральний конструктор - генеральний директор КБ "ЛУЧ" Олег Петрович Коростельов - переконаний, що через 1,5 року дивізіон ракетних комплексів вже може бути переданий українській армії", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на початку грудня 2018 року українські військові успішно випробували вітчизняну нову крилату ракету "Нептун".

Ракетний комплекс "Нептун" - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельної ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів і берегових радіо-контрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневому і радіоелектронного протидії супротивника.

До складу комплексу входять командний пункт, пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами, транспортно-заряджаюча машина і транспортна машина.

