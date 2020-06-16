Оккупированные Крым и Севастополь пока не планируют возвращаться к более строгим ограничительным мерам из-за новой коронавирусной инфекции.

Об этом РИА Новости заявили "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "врио губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Михаила Развожаева, Севастополь пока не нуждается в ужесточении связанных с коронавирусом ограничений, поскольку у города есть все средства для преодоления ситуации.

"Мы посмотрели статистику за три месяца: у нас, слава Богу, тяжелых случаев крайне мало. У нас очень серьезный запас по коечному фонду, практически не задействован кислород, вообще не задействованы ИВЛ. Мы будем жить в спокойном режиме, реагируя на те ситуации, на которые нужно будет реагировать", - пояснил "врио губернатора".

Что касается четырех смертельных случаев в Севастополе за весь период пандемии коронавируса, это были очень пожилые люди с очень серьезными хроническими заболеваниями, подчеркнул Развожаев.

Аналогичной позиции придерживается и "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что подобное решение, в первую очередь, зависит от соответствующих органов – Роспотребнадзора и Минздрава, однако возвращение жестких мер может катастрофически сказаться на экономике полуострова.

"Моя позиция – уже надо двигаться тем путем, который есть. Если открывать, закрывать, дергать бизнес – это будет катастрофа. Люди только опять вложились, чтобы заново открыться. Просто это все зависит от дисциплины тех, кто приезжает, и от крымчан", - заключил Аксенов, отметив, что коечного фонда для COVID-больных тоже достаточно.