Оккупанты отреагировали на распространение COVID в Крыму
|17:01 30.06.2020
|Крым
Оккупированные Крым и Севастополь пока не планируют возвращаться к более строгим ограничительным мерам из-за новой коронавирусной инфекции.
Об этом РИА Новости заявили "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "врио губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.
По словам Михаила Развожаева, Севастополь пока не нуждается в ужесточении связанных с коронавирусом ограничений, поскольку у города есть все средства для преодоления ситуации.
"Мы посмотрели статистику за три месяца: у нас, слава Богу, тяжелых случаев крайне мало. У нас очень серьезный запас по коечному фонду, практически не задействован кислород, вообще не задействованы ИВЛ. Мы будем жить в спокойном режиме, реагируя на те ситуации, на которые нужно будет реагировать", - пояснил "врио губернатора".
Что касается четырех смертельных случаев в Севастополе за весь период пандемии коронавируса, это были очень пожилые люди с очень серьезными хроническими заболеваниями, подчеркнул Развожаев.
Аналогичной позиции придерживается и "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что подобное решение, в первую очередь, зависит от соответствующих органов – Роспотребнадзора и Минздрава, однако возвращение жестких мер может катастрофически сказаться на экономике полуострова.
"Моя позиция – уже надо двигаться тем путем, который есть. Если открывать, закрывать, дергать бизнес – это будет катастрофа. Люди только опять вложились, чтобы заново открыться. Просто это все зависит от дисциплины тех, кто приезжает, и от крымчан", - заключил Аксенов, отметив, что коечного фонда для COVID-больных тоже достаточно.
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