В Україну прибув літак з Італії з допомогою після повеней

16:42 30.06.2020   Украина

З Італії до України прибув літак, що привіз на борту допомогу для ліквідації наслідків повені у західних регіонах України. 

Про це повідомило посольство Італії в Києві, пише "Європейська правда". 

Літак рейсу військової авіації, організований департаментом цивільної оборони, сів в аеропорту Львова о 13:00 у вівторок. На борту судна - намети, водозабірні насоси, башти-маяки та інші матеріали, надані корпусом національної пожежної команди, італійськими областями і національними організаціями волонтерів цивільної оборони.

"Внаслідок сильних повеней, що спіткали  Україну, Італія надає допомогу, спрямовану на протистояння цій надзвичайній ситуації та підтримку діяльності з порятунку, а також допомогу постраждалому населенню", - цитує посольство посла Італії в Києві Давіде Ла Чечіліа. 

"Дружні зв’язки та солідарність, що об’єднують наші країни, міцнішають у моменти скрути. Ми дуже вдячні Києву за підтримку, надану нам з направленням групи лікарів та значної кількості дезінфікуючих засобів у найскладніший момент надзвичайної санітарної ситуації в Італії. Зараз ми маємо на меті підтримати прагнення України в протистоянні явищам, що так жорстко вразили захід країни", - додав дипломат. 

Посол підкреслив, що ця операція відбувається в рамках Європейського механізму цивільної оборони.



Ще на цю тему:

21:40 25.04.2017
Река Альма после дождей затопила поселок Вилино / Фото
10:42 20.09.2016
В Одессе из-за дождя - потоп и пробки / Фото / Видео
10:20 15.06.2016
Потоп в Измаиле: машины утонули, и горожане пересели на лодки / Фото
08:00 05.05.2016
Чтобы не затопило Пересыпь: на ремонт дамбы Хаджибейского лимана потратят почти 40 миллионов
17:14 21.01.2014
В Херсонской области Азовское море затопило автодорогу
16:50 24.09.2013
Украина, Румыния и Молдова объединяют усилия в борьбе с наводнениями
15:45 03.12.2012
В Черном море поднялся уровень воды - затопило базы отдыха в Николаевской области
17:17 02.08.2012
В Черноморском районе ливень затопил дома
12:07 09.07.2012
В Севастополе ливень вымыл из склада снаряды времен ВОВ
09:23 09.07.2012
Убытки от стихии в Херсоне составили 200 тыс. грн.
09:23 02.07.2012
В Черноморском ливень подтопил 20 домов
08:35 13.06.2012
В Аграрной академии наук предлагают свой вариант борьбы с подтоплением в Скадовске
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
17:45 26.06.2020
Грузия разрешила смену экипажей и ротацию моряков
16:32 26.06.2020
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 июля
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
Всі новини країни
Россия Россия
18:49 30.06.2020
Латвія заборонила мережу телеканалів РФ і закликали ЄС зробити те саме
17:11 30.06.2020
Рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ набуло чинності
15:43 30.06.2020
У Росії за добу виявили ще 6693 нових випадки COVID-19
13:43 30.06.2020
Повернення Росії до G7 поки неможливе – посол Британії
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
20:44 30.06.2020
Туреччина звинуватила Францію в намірах посилити присутність Росії у Лівії
14:41 30.06.2020
Туреччина чекає українських туристів вже з початку липня
11:46 30.06.2020
США могут выкупить у Турции российские С-400
16:16 26.06.2020
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ
Всі новини країни
Украина Украина
20:58 30.06.2020
Российский перевозчик запускает поезда из Москвы в оккупированный Крым
20:21 30.06.2020
ГТС України на тлі ремонту Турецького потоку знову продемонструвала свою гнучкість і надійність - оператор
20:01 30.06.2020
Посол США в ОБСЄ: Росія продовжує переслідування і тортури в Криму
19:41 30.06.2020
Україна звернулася до Європарламенту через візит євродепутатів до окупованого Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд