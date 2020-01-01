У Міністерстві закордонних справ України закликали Францію відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європейського парламенту до окупованого Росією Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це йшлося на зустрічі заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном.

Зокрема, у ході зустрічі обговорено пріоритети взаємодії у захисті суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, питання посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму, а також проблематику порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та зміцнення безпеки в регіоні Чорного і Азовського морів.

Також співрозмовники підкреслили важливість подальшої взаємодії з метою ефективної протидії спробам поширення Росією дезінформації антиукраїнського змісту, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України. Перша заступниця міністра привернула увагу посла на неприпустимість контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку Джапарова попросила офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму (30 червня-2 липня).

Своєю чергою де Понсен підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Джапарової щодо візиту французьких депутатів до Криму.

Крім того, перша заступниця міністра наголосила на незаконності проведення окупаційною адміністрацією РФ «голосування» щодо внесення змін до конституції РФ на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях та АРК і Севастополь, як і будь-яких «референдумів» та «голосувань» на окупованих територіях України.

Разом з тим учасниками зустрічі здійснено обмін думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Також Джапарова і де Понсен домовились про активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, реалізацію спільних проектів. Підтверджено зацікавленість провести засідання двосторонньої економічної комісії, щойно дозволить епідеміологічна ситуація. Джапарова подякувала за допомогу Франції у соціально-економічному відновленні східних областей України, які постраждали від агресії РФ.

Крім того, перша заступниця глави МЗС звернулася з проханням до французької сторони розглянути можливість надання допомоги областям України, які потерпають від сильної повені. Французький дипломат позитивно відзначив приєднання України до міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження рівності жінок і чоловіків, започаткованої країнами Групи семи під головуванням Макрона.







