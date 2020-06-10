У Росії за добу виявили ще 6693 нових випадки COVID-19
|15:43 30.06.2020
|Россия
За минулу добу в Росії виявили 6693 нових випадки зараження COVID-19, свідчать дані федерального оперативного штабу по боротьбі з поширенням хвороби.
9220 осіб одужали. 154 – померли.
Всього з початку епідемії коронавірус у Росії виявлений у 647 849 людей, передає Радіо Свобода.
412,6 тисячі людей одужали. 9320 – померли.
Статистика федерального штабу часто розходиться з регіональною і з даними Росстату. Зокрема, регіони часто звітують про кратно більшу смертність.
Різницю в цифрах російські чиновники пояснюють різною методологією підрахунків. Чому вона не уніфікується і не коригується – не уточнюють.
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