У Росії за добу виявили ще 6693 нових випадки COVID-19

15:43 30.06.2020   Россия

За минулу добу в Росії виявили 6693 нових випадки зараження COVID-19, свідчать дані федерального оперативного штабу по боротьбі з поширенням хвороби.

9220 осіб одужали. 154 – померли.

Всього з початку епідемії коронавірус у Росії виявлений у 647 849 людей, передає Радіо Свобода.

412,6 тисячі людей одужали. 9320 – померли.

Статистика федерального штабу часто розходиться з регіональною і з даними Росстату. Зокрема, регіони часто звітують про кратно більшу смертність.

Різницю в цифрах російські чиновники пояснюють різною методологією підрахунків. Чому вона не уніфікується і не коригується – не уточнюють.



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