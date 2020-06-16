Расчёт ракетного комплекса «Бал» оккупантов тренировался уничтожать морскую цель

15:26 30.06.2020   Крым

Расчёт берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал» ракетного соединения ЧФ РФ на полигоне Опук в оккупированном Крыму отработал ракетные стрельбы по морской цели.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, передает Флот2017.

Во время учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

После обнаружения мишени, «вражеского» надводного корабля, боевые расчёты получили сигнал на применение ракетного оружия и выполнили стрельбу по цели.

Цель была уничтожена. Надводная мишень была оснащена специальными уголковыми радиолокационными отражателями.

В пресс-службе уточнили, что стрельба проводилась в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ РФ.



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