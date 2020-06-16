Експерт розповів, навіщо насправді Путін закликає резервістів на військові збори і що загрожує Україні
|15:01 30.06.2020
|Крым
Проведення навчань “Кавказ-2020” і військові збори російських резервістів є черговою психологічною атакою з боку РФ.
Про це в коментарі InfoResist заявив військовий експерт Олег Жданов.
“Для нас, для всього світу – це психологічна атака. В черговий раз. Де Кавказ і де Крим? Специфіка в тому, що якщо, припустимо, пробивати сухопутний коридор в Крим, то там йде степова місцевість, там Миколаїв, Херсон, це степ. А Кавказ – це гори. Тому навіть тут ландшафт місцевості для проведення навчань різниться капітально”, – сказав він.
Експерт також звернув увагу на те, що в указі про безстрокову мобілізацію резервістів сказано, що до 1 липня вони будуть направлені в Збройні сили Росії – Росгвардію і війська ФСБ. Жданов вважає, що Володимир Путін навмисно посилює Росгвардію і ФСБ, побоюючись масових протестів на тлі голосування за внесення поправок до Конституції РФ.
“Збройні сили РФ фактично підпорядковуються командуванню Російської гвардії. Тому для нас це страшилка. Зрозумійте, зараз Росія не в змозі провести масштабну військову операцію. Їх вистачить лише на бліцкриг, на один удар. А щоб зібрати такий танковий кулак і провести ефективний удар, ну це не пройде непоміченим. Тому чергова страшилка”, – підкреслює експерт.
Жданов додає, що основна ударна сила буде направлена виключно на внутрішнє становище в РФ.
“Зміна Путіна може реально призвести до поліпшення відносин з США. І з Заходом. Тому що політика Путіна йде врозріз з багатьма інтересами. Як сказав Генріх Кіссінджер: де ви бачили російську еліту, якщо їх гроші лежать в американських банках? Вони не хочуть отримати вічного Путіна. Зараз починає з’являтися інформація за деякими даними, що вже було дві спроби замаху на Путіна з боку Патрушева. І постраждали два двійника. Звичайно, інформація неперевірена і дуже інсайдерська, але диму без вогню не буває”, – резюмував він.
Як повідомлялося раніше, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Росія може почати активні бойові дії через воду в Криму.
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