Турпотік з України до Туреччини повинен відновитися вже з 1 липня, у той час як туристичні об'єкти в Анталії завершили підготовку до нового сезону.

Передає УНН із посиланням на "Анадолу".

Так, повідомляється, що туроб'єкти в Анталії завершили підготовку до нового сезону, відповідно до критеріїв безпеки здоров'я, визначеними міністерством культури і туризму Туреччини, і готові прийняти відпочиваючих. На тлі пандемії коронавірусної інфекції, вони вжили особливих заходів безпеки на всіх етапах - від прийому гостей, починаючи від трансферу з аеропорту і реєстрації в готелі і впродовж всього відпочинку.

В агентстві нагадали про заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що авіасполучення з Туреччиною буде відновлено з 1 липня.

У свою чергу, генеральний консул України в Анталії В'ячеслав Хоменко розповів, що у зв'язку з відкриттям чартерних рейсів до Анталії, з 1 липня очікується великий наплив українських туристів з різних міст України.

За його словами, громадяни України люблять відпочивати в Анталії і число українських туристів зростає щороку. Сонце, море, гостинність турецького народу і концепція "все включено" є основними причинами, чому українці вибирають відпочинок у Туреччині, сказав Хоменко.

Дипломат підкреслив на важливості туристичного страхування на тлі пандемії COVID-19. Консульство готове надати всебічну допомогу туристам і знаходиться у консультаціях з туроператорами, сказав він.

"Українські туристи обов'язково приїдуть в Анталію. Двомісячний карантин вплинув на всіх негативно, люди хочуть змінити обстановку. Звичайно ж треба враховувати соціальні та індивідуальні правила безпеки. 19-21 червня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу та міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой провели зустріч з послами понад 40 країн і багатьма іноземними журналістами, під час якої роз'яснили всі нюанси підготовки до туристичного сезону. Міністри розповіли про прийняті на тлі COVID-19 заходи у готелях і на пляжах, організацію роботи в історичних пам'ятках. Туреччина зробила дуже багато важливих заходів, але і туристи повинні бути уважними", - заявив Хоменко.

За його словами, кожен громадянин повинен відповідально ставитися не тільки до свого, але і до здоров'я оточуючих його людей, і туристи повинні з розумінням ставитися до нових правил, що діють у готелях.