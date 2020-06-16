Меджлис крымскотатарского народа призывает к международному давлению на Россию из-за проведения в аннексированном Крыму «общероссийского голосования по поправкам к Конституцию России».

«Указанные действие являются еще одним преступлением, которое совершается Россией в нарушение основных принципов и общепризнанных норм международного права, а также своих международных обязательств по уважению территориальной целостности и суверенитета других государств», – говорится в заявлении Меджлиса, передают Крым.Реалии.

В представительном органе крымских татар отметили, что «общероссийское голосование» в Крыму и Севастополе подпадает под квалификацию международного преступления, ответственность за совершение которого полностью возлагается на Россию.

«Российские оккупанты, осознавая неотвратимость наказания за преступления, совершаемые государством-оккупантом на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, заставляют жителей Крыма участвовать в незаконном «общероссийском голосовании», которое проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года», – указывается в заявлении.

В Меджлисе утверждают, что «особое давление и моральный террор» со стороны российской власти испытывают руководители и сотрудники учреждений образования, здравоохранения, работники коммунальных предприятий, представители малого и среднего бизнеса.

«Формы давления – шантаж, угрозы, увольнение с работы, подкуп», – отмечается в заявлении.

Меджлис крымскотатарского народа призывает ООН, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ, парламенты и правительства государств к усилению международного политического, дипломатического, экономического давления с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Также от Меджлиса прозвучал призыв к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров Украины «срочно принять меры, направленные на дальнейшую консолидацию международного сообщества в отражении российской агрессии и в восстановлении территориальной целостности Украинского государства».

«Меджлис крымскотатарского народа выражает поддержку всем жителям Крыма, которые в условиях российской оккупации сохраняют собственное достоинство и преданность родной земле, демонстрируют устойчивость и неприятие российской оккупации», – отмечается в заявлении.

25 июня в России и аннексированном ею Крыму ​началось голосование по поправкам к Конституции России. Оно продлится до 1 июля. Одна из поправок коснется «обнуления» президентских сроков и позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и оставаться у власти до 2036 года.

В Крыму людей призывают участвовать в голосовании любыми способами. Российские власти полуострова организовывают выездные голосования по поправкам в Конституцию России для жителей сельской местности. Объявления об этом размещаются в селах Крыма.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что голосование за поправки в конституцию России на территории аннексированного Крыма является незаконным.