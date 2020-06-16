Поправки в Конституцию: Меджлис призывает давить на Россию из-за голосования в Крыму
|14:21 30.06.2020
|Крым
Меджлис крымскотатарского народа призывает к международному давлению на Россию из-за проведения в аннексированном Крыму «общероссийского голосования по поправкам к Конституцию России».
«Указанные действие являются еще одним преступлением, которое совершается Россией в нарушение основных принципов и общепризнанных норм международного права, а также своих международных обязательств по уважению территориальной целостности и суверенитета других государств», – говорится в заявлении Меджлиса, передают Крым.Реалии.
В представительном органе крымских татар отметили, что «общероссийское голосование» в Крыму и Севастополе подпадает под квалификацию международного преступления, ответственность за совершение которого полностью возлагается на Россию.
«Российские оккупанты, осознавая неотвратимость наказания за преступления, совершаемые государством-оккупантом на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, заставляют жителей Крыма участвовать в незаконном «общероссийском голосовании», которое проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года», – указывается в заявлении.
В Меджлисе утверждают, что «особое давление и моральный террор» со стороны российской власти испытывают руководители и сотрудники учреждений образования, здравоохранения, работники коммунальных предприятий, представители малого и среднего бизнеса.
«Формы давления – шантаж, угрозы, увольнение с работы, подкуп», – отмечается в заявлении.
Меджлис крымскотатарского народа призывает ООН, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ, парламенты и правительства государств к усилению международного политического, дипломатического, экономического давления с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.
Также от Меджлиса прозвучал призыв к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров Украины «срочно принять меры, направленные на дальнейшую консолидацию международного сообщества в отражении российской агрессии и в восстановлении территориальной целостности Украинского государства».
«Меджлис крымскотатарского народа выражает поддержку всем жителям Крыма, которые в условиях российской оккупации сохраняют собственное достоинство и преданность родной земле, демонстрируют устойчивость и неприятие российской оккупации», – отмечается в заявлении.
25 июня в России и аннексированном ею Крыму началось голосование по поправкам к Конституции России. Оно продлится до 1 июля. Одна из поправок коснется «обнуления» президентских сроков и позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и оставаться у власти до 2036 года.
В Крыму людей призывают участвовать в голосовании любыми способами. Российские власти полуострова организовывают выездные голосования по поправкам в Конституцию России для жителей сельской местности. Объявления об этом размещаются в селах Крыма.
В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что голосование за поправки в конституцию России на территории аннексированного Крыма является незаконным.
Ще на цю тему:
Посол США в ОБСЄ: Росія продовжує переслідування і тортури в Криму
У Верховній Раді розробляють законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за підтримку окупації Криму
Оккупанты отреагировали на распространение COVID в Крыму
В Киеве открыли уголовное производство из-за умышленного уничтожения заповедников в Крыму
Дорогие отели оккупированного Крыма повышают цены на отдых
ООН ніколи не визнає російську окупацію Криму - постпред України
У Раді розробляють законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за підтримку окупації Криму