За минулу добу у Збройних силах України (ЗСУ) підтверджено один новий випадок COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у соцмережі Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

"Військовослужбовець (Київська область) перебуває в ізоляторі військової частини і планується до госпіталізації до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Стан пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - зазначено у повідомленні.

Загалом станом на 10:00 30 червня серед військовослужбовців і співробітників ЗСУ хворіє 181 особа. Одужали за час пандемії 310 осіб, летальних випадків - п’ять.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 555 осіб.