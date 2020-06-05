У ЗСУ за добу зафіксовано один новий випадок COVID-19 - командування Медсил
|14:01 30.06.2020
|Украина
За минулу добу у Збройних силах України (ЗСУ) підтверджено один новий випадок COVID-19.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у соцмережі Facebook, передає Інтерфакс-Україна.
"Військовослужбовець (Київська область) перебуває в ізоляторі військової частини і планується до госпіталізації до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Стан пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - зазначено у повідомленні.
Загалом станом на 10:00 30 червня серед військовослужбовців і співробітників ЗСУ хворіє 181 особа. Одужали за час пандемії 310 осіб, летальних випадків - п’ять.
На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 555 осіб.
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