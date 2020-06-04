Повернення Росії до G7 поки неможливе – посол Британії

13:43 30.06.2020   Россия

Повернення Росії до «Групи семи» поки неможливе.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«Ви самі виключили себе з G7 подібного роду поведінкою. Припиніть таку поведінку, тоді ми можемо говорити про «Групу семи» і про санкції. Але поки ви не виконаєте свою роль у Мінських угодах, поки ви не припините агресію проти України, такі варіанти не розглядаються», – сказала Сіммонс.

До так званої «Групи семи» входять США, Канада, Франція, Італія, Німеччина, Японія, Британія та Європейський союз. Росія не бере участі в зустрічах «Групи семи» після анексії українського Криму.

За повернення Росії до участі в зустрічах «Групи семи» час від часу виступає президент США Дональд Трамп.



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