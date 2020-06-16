"Глава" минкурортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко утверждает, что в его ведомство поступило более 400 заявок от объектов курортной сферы, которые готовы организовать безопасный прием туристов в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба "министерства", передают Крым.Реалии.

«На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите,местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований», – отметил министр.

По его словам, сейчас "министерство" проводит консультационные выезды на объекты размещения.

Российские "власти" оккупированного Крыма готовятся к открытию курортного сезона на полуострове 1 июля. В связи с этим "министерство" оккупированного курортов Крыма подготовило правила по соблюдению безопасного отдыха на пляжах из-за пандемии коронавируса.

"Власти" оккупированного Крыма отмечали, что в июле полуостров может принять от миллиона до полутора миллионов туристов. В этом сезоне в аннексированном Крыму рассчитывают открыть более 400 пляжей, которые, как уверяют "власти", будут работать с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях пандемии коронавируса.​