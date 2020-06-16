Коронавирус: более 400 курортных объектов оккупированного Крыма хотят принимать туристов

13:13 30.06.2020   Крым

"Глава" минкурортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко утверждает, что в его ведомство поступило более 400 заявок от объектов курортной сферы, которые готовы организовать безопасный прием туристов в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба "министерства", передают Крым.Реалии.

«На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите,местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований», – отметил министр.

По его словам, сейчас "министерство" проводит консультационные выезды на объекты размещения.

Российские "власти" оккупированного Крыма готовятся к открытию курортного сезона на полуострове 1 июля. В связи с этим "министерство" оккупированного курортов Крыма подготовило правила по соблюдению безопасного отдыха на пляжах из-за пандемии коронавируса.

"Власти" оккупированного Крыма отмечали, что в июле полуостров может принять от миллиона до полутора миллионов туристов. В этом сезоне в аннексированном Крыму рассчитывают открыть более 400 пляжей, которые, как уверяют "власти", будут работать с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях пандемии коронавируса.​

 



Ще на цю тему:

12:12 30.06.2020
В оккупированном Крыму подтверждено шесть новых случаев COVID-19
15:30 26.06.2020
В оккупированном Севастополе – пять новых случаев заражения COVID-19, среди больных есть 6-летний ребенок
14:01 26.06.2020
В оккупированном Крыму подтверждены новые случаи коронавируса
16:00 25.06.2020
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки
16:00 25.06.2020
Оккупанты сообщили о заполняемости крымских отелей
16:32 24.06.2020
Коронавирус в Крыму: 8 случаев заражения за сутки
15:15 23.06.2020
COVID-19: Семь новых случаев за сутки подтверждено в Севастополе
12:15 23.06.2020
COVID-19: В Крыму за сутки 10 новых случаев заболевания
12:00 23.06.2020
COVID-19: В обсерваторе Севастополя закончились места
08:00 23.06.2020
Два отделения севастопольской горбольницы переведены в режим обсервации
19:48 22.06.2020
«Коронавірус і анексований Крим»: шість нових випадків захворювання і одна смерть
13:01 22.06.2020
У окупованому Криму виявили ще п'ять хворих на COVID-19
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
17:45 26.06.2020
Грузия разрешила смену экипажей и ротацию моряков
16:32 26.06.2020
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 июля
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
Всі новини країни
Россия Россия
18:49 30.06.2020
Латвія заборонила мережу телеканалів РФ і закликали ЄС зробити те саме
17:11 30.06.2020
Рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ набуло чинності
15:43 30.06.2020
У Росії за добу виявили ще 6693 нових випадки COVID-19
13:43 30.06.2020
Повернення Росії до G7 поки неможливе – посол Британії
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
20:44 30.06.2020
Туреччина звинуватила Францію в намірах посилити присутність Росії у Лівії
14:41 30.06.2020
Туреччина чекає українських туристів вже з початку липня
11:46 30.06.2020
США могут выкупить у Турции российские С-400
16:16 26.06.2020
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ
Всі новини країни
Украина Украина
20:58 30.06.2020
Российский перевозчик запускает поезда из Москвы в оккупированный Крым
20:21 30.06.2020
ГТС України на тлі ремонту Турецького потоку знову продемонструвала свою гнучкість і надійність - оператор
20:01 30.06.2020
Посол США в ОБСЄ: Росія продовжує переслідування і тортури в Криму
19:41 30.06.2020
Україна звернулася до Європарламенту через візит євродепутатів до окупованого Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд