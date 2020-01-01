Німеччина надасть 2 млн євро на підтримку постраждалих від конфлікту і пандемії в Україні
|12:46 30.06.2020
|Украина
Німеччина виділить додаткові 2 млн євро для допоміжних екстрених заходів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Про це "Європейська правда" повідомили в посольстві Німеччини в Україні.
Проєкт, який фінансуватиметься, розрахований на людей, що потребують особливого захисту і страждають від конфлікту, який досі триває в Східній Україні, а саме новонароджені, діти та їхні матері.
"Зокрема, йдеться про поліпшення медичного обслуговування та психосоціальну опіку, забезпечення чистою питною водою, заходи для створення кращих санітарних умов, а також про практичну допомогу, наприклад забезпечення дітей зимовим одягом", - повідомили у посольстві.
Крім того, за підтримки німецького уряду медичним закладам України буде надано медичне й захисне спорядження, а також дезінфекційні та санітарно-гігієнічні матеріали для боротьби з наслідками COVID-19.
Також за допомогою німецького фінансування ЮНІСЕФ продовжить заходи щодо інформування про небезпеку мін, нерозірваних бойових снарядів та решток снарядів та заходи опікування постраждалими від мін.
У посольстві нагадали, що у 2018/2019 році Німеччина надала 2 мільйони євро для фінансування гуманітарних проєктів, які здійснювалися ЮНІСЕФ у Україні.
"Своїм нинішнім грантом Німеччина вкотре збільшує свою гуманітарну допомогу людям в Україні. Загалом же завдяки 21 млн євро, виділеним лише в 2019 році, та наданим уже в цьому році майже 19 млн євро Німеччина залишається найважливішим двостороннім гуманітарним партнером України", - зазначили у диппредставництві.
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