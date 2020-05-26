Грузовое железнодорожное сообщение между оккупированным Крымом и материковой частью России стартовало сегодня с прохода первой пары поездов.

Навстречу друг другу проехали два состава: из оккупированного Крыма – товарами местных производителей, с материковой части России – с топливом, зерном, удобрениями и стройматериалами, сообщает Крым Информ.

Старт грузового движения по мосту был задержан на полгода из-за необходимости подготовить транспортную инфраструктуру и перенести участок железнодорожных подходов на Керченском полуострове из-за найденной археологами античной усадьбы.