По Керченскому мосту прошли первые грузовые поезда
|12:31 30.06.2020
|Крым
Грузовое железнодорожное сообщение между оккупированным Крымом и материковой частью России стартовало сегодня с прохода первой пары поездов.
Навстречу друг другу проехали два состава: из оккупированного Крыма – товарами местных производителей, с материковой части России – с топливом, зерном, удобрениями и стройматериалами, сообщает Крым Информ.
Старт грузового движения по мосту был задержан на полгода из-за необходимости подготовить транспортную инфраструктуру и перенести участок железнодорожных подходов на Керченском полуострове из-за найденной археологами античной усадьбы.
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