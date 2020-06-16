За 29 июня в оккупированном Крыму подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции .

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.

"Из количества подтверждённых случаев 5 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга в ранее подтвержденном очаге среди строителей, 1 человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - говорится в сообщении

Всего на текущий период в аннексированном Крыму зарегистрирован 691 случай новой коронавирусной инфекции.

36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 498 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.