В оккупированном Крыму подтверждено шесть новых случаев COVID-19
|12:12 30.06.2020
|Крым
За 29 июня в оккупированном Крыму подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.
"Из количества подтверждённых случаев 5 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга в ранее подтвержденном очаге среди строителей, 1 человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - говорится в сообщении
Всего на текущий период в аннексированном Крыму зарегистрирован 691 случай новой коронавирусной инфекции.
36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 498 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Ще на цю тему:
Коронавирус: более 400 курортных объектов оккупированного Крыма хотят принимать туристов
В оккупированном Севастополе – пять новых случаев заражения COVID-19, среди больных есть 6-летний ребенок
В оккупированном Крыму подтверждены новые случаи коронавируса
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки
Оккупанты сообщили о заполняемости крымских отелей
Коронавирус в Крыму: 8 случаев заражения за сутки
COVID-19: Семь новых случаев за сутки подтверждено в Севастополе
COVID-19: В Крыму за сутки 10 новых случаев заболевания
COVID-19: В обсерваторе Севастополя закончились места
У окупованому Криму виявили ще п'ять хворих на COVID-19