Кулеба пояснив, чому Україна не може вимагати від РФ компенсації за анексію Криму
|12:01 30.06.2020
|Крым
Глава МЗС України Дмитро Кулеба виключив вимагання компенсації від Росії за анексію Криму, оскільки це нашкодить стратегії про незаконну окупацію територій України.
Про це він розповів в інтерв’ю Крым. Реалии, повідомляє УНІАН.
«А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу, заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія зовсім інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Підкреслюючи, що це тимчасове явище, воно незаконне, і що це окупація за міжнародним правом», – пояснив міністр.
При цьому він зазначив, що компанії можуть судитися. «Для нас дуже важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція РФ у широкому статусі, ніж статусі держави-окупанта. Але наше ключове завдання, моє ключове завдання, як представника МЗС, це тримати ось цю рамку – тимчасова незаконна окупація», – наголосив Кулеба.
У Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію через проведення голосування за поправки до Конституції Російську Федерацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.
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