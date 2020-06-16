Глава МЗС України Дмитро Кулеба виключив вимагання компенсації від Росії за анексію Криму, оскільки це нашкодить стратегії про незаконну окупацію територій України.

Про це він розповів в інтерв’ю Крым. Реалии, повідомляє УНІАН.

«А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу, заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія зовсім інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Підкреслюючи, що це тимчасове явище, воно незаконне, і що це окупація за міжнародним правом», – пояснив міністр.

При цьому він зазначив, що компанії можуть судитися. «Для нас дуже важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція РФ у широкому статусі, ніж статусі держави-окупанта. Але наше ключове завдання, моє ключове завдання, як представника МЗС, це тримати ось цю рамку – тимчасова незаконна окупація», – наголосив Кулеба.

У Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію через проведення голосування за поправки до Конституції Російську Федерацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.



