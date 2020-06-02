Росія проводить збори резервістів
|10:11 30.06.2020
|Россия
Росія за указом свого президента Путіна проводить військові збори резервістів.
Вчора його було оприлюднено на порталі правової інформації, повідомляє Український мілітарний портал.
Указ вступає в дію з моменту його опублікування.
Текст указу: Указ Путіна про військові збори
Ці військові збори відбуваються на фоні пандемії коронавірусу, що розгорнулась у світі і лише в Росії на неї хворіє понад 600 тисяч осіб.
Під час онлайн-брифінгу в Укрінформі на тему: «Стратегічне командно-штабне навчання ЗС РФ «Кавказ-2020» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що наша держава не виключає провокацій під час російських навчань «Кавказ-2020», котрі пройдуть у вересні та під які Росія проводить збори резервістів.
Розрахунково очікується залучення щонайменше 100-120 тис. осіб, 3000 бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів та до 5 підводних човнів», — повідомив представник ГУР.
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