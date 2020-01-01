США могут выкупить у Турции российские С-400

11:46 30.06.2020   Турция

В рамках законодательных инициатив сенатор США, республиканец Джон Тьюн предложил выкупить у Турции системы С-400.

Сообщило издание Defense News, передает Коммерсантъ.

Прошлым летом Россия начала поставки компонентов зенитных ракетных систем, согласно ранее заключенному контракту.

Как уточняет издание, соответствующая поправка была предложена к законопроекту об оборонном бюджете США на 2021 год. Предполагается, что системы российского производства будут выкуплены за счет бюджета Сухопутных войск США.

Другая поправка, касающаяся приобретения Турцией российских систем, была предложена сенатором-республиканцем Джимом Ришем. Он предложил ввести против Анкары санкции. В издании уточняют, что, несмотря на то, что оба сенатора считаются влиятельными в Сенате США, это не гарантирует включение предложенных ими поправок в основной законопроект.

Всего Турция намерена приобрести у России четыре дивизиона ЗРС С-400 на $2,5 млрд.

В ответ на покупку Анкары Вашингтон исключил Турцию из программы по созданию истребителей F-35 и поставил ей условие на приобретение ЗРК Patriot.

В Пентагоне заявили, что Анкара не получит американские комплексы, пока не вернет в Россию приобретенные С-400.



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