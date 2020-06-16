Росія може в будь-який момент здійснити військовий напад на Україну.



Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє УНІАН.

"Ризик нападу Росії після 2014 року слід розглядати як постійний. Це може статися в будь-який момент. Це постійна загроза. Але в даному випадку є певні підстави для таких заяв (заступника голови МЗС Василя Боднара, - УНІАН.).

Як кажуть військові, Росія - це головний потенційний противник, не тільки потенційний, а реальний, просто в рамках гібридної війни", - зазначив експерт.

За його словами, останнім часом різні джерела, в тому числі і російські, говорять про те, що може бути ризик військової операції під тим або іншим приводом, щоб створити конфліктну ситуацію і таким чином вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

"А по Криму і по суші на півночі Азовського моря є ще проблема, пов'язана з тим, що в Криму зараз загострилася ситуація з водою і що це може бути використане як привід для військової атаки, воєнної операції в Херсонській області, щоб відновити постачання води з Дніпра до Криму", - заявив Фесенко.



