В Україні за добу — 706 нових випадків COVID-19

09:29 30.06.2020   Украина

Станом на вівторок, 30 червня, в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових випадків.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби, повідомляє  Укрінформ.

Зафіксовано 12 нових летальних випадків. Загалом померло 1 159 людей. Одужало за добу 88 осіб. Загалом одужало 19 115

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області - 143, Закарпатській області - 97, Рівненській області - 74.



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