Украинцы должны быть готовы к полномасштабному военному вторжению России, – МИД
|10:47 30.06.2020
|Крым
Любые российские военные учения вблизи границ Украины могут перерасти в военное вторжение, считает заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Об этом он заявил в интервью Інтерфакс-Україна.
По его словам, многие военные эксперты и аналитики не исключают того, что Россия может добиваться своих политических и экономических целей с помощью Вооруженных сил.
"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе", – сказал Боднар.
В частности, сейчас РФ наращивает военное присутствие на восточной границе Украины, а также усиливает военный контингент в оккупированном Крыму и на Донбассе.
"Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", – сказал Боднар.
Заместитель главы МИД отметил, что причинами полномасштабного военного наступления могут быть как внутренняя нестабильность в России, так и проблемы с поставками воды в оккупированный Крым.
"Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение – вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками", – подчеркнул Боднар.
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