Front Line Defenders закликає РФ негайно анулювати винесений Емірові-Усеіну Куку вирок

10:32 30.06.2020   Крым

Міжнародна організація Front Line Defenders закликає звільнити фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Еміра-Усеіна Куку і негайно анулювати винесений йому вирок.

Про це повідомляється на сайті організації, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Організація Front Line Defenders вважає вирок Емірові-Усеіну Куку явним зловживанням в застосуванні антитерористичного законодавства, спрямованим на залякування правозахисників, що працюють в Криму. Front Line Defenders продовжує закликати Росію негайно анулювати винесений Емірові-Усеіну Куку вирок і звільнити його", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Емір-Усеіна Куку, Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Арсена Джеппарова і Рефата Алімова звинувачують в участі, забороненої на території Російської Федерації організації "Хізб ут-Тахрір". Їм інкримінують статтю 205.5 Кримінального Кодексу РФ ( "організація діяльності терористичної організації і участь в ній").

Пізніше їм почали ставити ст. 278 КК РФ ( "Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади").

11 жовтня в Південному окружному військовому суді Ростові-на-Дону під час дебатів прокурор запросив від 13 до 20 років позбавлення волі для фігурантів ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір".

12 листопада, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок. Мусліма Алієва і Енвера Бекірова засудили до 19 і 18 років колонії суворого режиму, Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука - до 12 років, Рефата Алімова - до 8, Арсена Джеппарова - до 7.



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