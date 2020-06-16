Фрегат ЧФ РФ «Адмирал Макаров» провёл учение по отражению воздушного и подводного нападения в Средиземном море
|10:21 30.06.2020
|Крым
Экипаж фрегата ЧФ РФ «Адмирал Макаров», выполняя задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море, провел учение по ПВО и отражению нападения условных подводных диверсантов.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
В ходе учения расчёты ПВО фрегата получили вводную о приближении «вражеской» авиации. Моряки идентифицированы цели как «неприятель», ракетчики взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками ракет комплекса самообороны «Штиль-1».
Во второй части учений, экипаж фрегата отработал действия при угрозе нападения на корабль подводных диверсионных сил. Военнослужащие развернули посты противодиверсионных сил и средств, выполнили профилактические гранатометания.
Учения на фрегате проведены в рамках отработки действий экипажа корабля по защите и обороне от потенциальных угроз.
Отметим, по плану ротации фрегат «Адмирал Макаров» сменил «коллегу» «Адмирала Григоровича» в дальней морской зоне.
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