Экипаж фрегата ЧФ РФ «Адмирал Макаров», выполняя задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море, провел учение по ПВО и отражению нападения условных подводных диверсантов.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

В ходе учения расчёты ПВО фрегата получили вводную о приближении «вражеской» авиации. Моряки идентифицированы цели как «неприятель», ракетчики взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками ракет комплекса самообороны «Штиль-1».

Во второй части учений, экипаж фрегата отработал действия при угрозе нападения на корабль подводных диверсионных сил. Военнослужащие развернули посты противодиверсионных сил и средств, выполнили профилактические гранатометания.

Учения на фрегате проведены в рамках отработки действий экипажа корабля по защите и обороне от потенциальных угроз.

Отметим, по плану ротации фрегат «Адмирал Макаров» сменил «коллегу» «Адмирала Григоровича» в дальней морской зоне.