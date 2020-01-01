В "правительстве" оккупированного Крыма обеспокоены явкой на голосование по поправкам в Конституцию

10:01 30.06.2020   Крым

В "правительстве" оккупированного Крыма обеспокоены явкой на голосование по поправкам в Конституцию.

Как сообщили РИА «Новый День», Аксенов решил продемонстрировать свою верность президенту РФ высокой явкой.

Перед муниципалами была поставлена задача обеспечивать минимум 10% электората во все июньские дни голосования и не менее 20% – 1 июля. В итоге оккупированный Крым должен показать явку более 82%, а еще лучше – дотянуться до 90%.

Но что-то пошло не так.

И пока "избирком" рапортует об "активном голосовании" (но даже в официальных отчетах явка снижается: так, в первый день на участки явились почти 202 тысячи имеющих право голоса, в субботу – чуть более 188 тысяч, а в воскресенье – 170 тысяч, а всего в оккупированном Крыму 1 млн 487 тыс 268 человек, обладающих правом голоса), "главе" Крыма приходится лично исправлять ситуацию в отдельных регионах.

Так, в выходные Аксенов срочно отправился в Феодосию, где фиксировался один их худших результатов. Серьезные проблемы отмечены в Евпатории, не радует и столица аннексированного Крыма.

Инсайдеры сообщают, как всегда, грозит всем отставкам, но на этот раз реально готов выполнить обещания.

По некоторым данным, уже подобрано несколько кандидатур на пост "главы" Симферополя один из которых – дама, приближенная к семье Аксенова.

А вот в Евпатории подбором кадров занимаются кубанские «инвесторы» – те самые, которым оккупированный Крым обязан "главой" Ялты Имгрунтом и "министром" ЖКХ Черняевым. Авторитет этой группы столь высок, что глава оккупированного Крыма, по словам инсайдеров, соглашается чуть ли не на все их условия.

С Феодосией еще интереснее – там сталкиваются интересы Аксенова и Константинова, причем, второй явно выигрывает.
 



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