В Саках намагалися розбити кримськотатарську стелу с тамгою – активіст

11:01 30.06.2020   Крым

У Саках невідома жінка спробувала розбити кримськотатарську стелу з тамгою, встановлену при в'їзді в місто, в районі Євпаторійського шосе. Так, жінка вилізла на дах власного легкового автомобіля з молотком в руках і завдала ним кілька ударів по конструкції стели.

Про це Крим.Реалії розповів активіст Мансур Тейфук.

За його словами, через удари на стелі з тамгою залишилися сліди пошкоджень. Він також повідомив, що подію побачили працівники довколишніх магазинів і кафе, після чого вони зупинили жінку.

Пізніше до місця інциденту прибули співробітники Росгвардії і поліції. Останні затримали жінку, її автомобіль евакуювали. Крім того, на місце інциденту приїхав представник місцевої провладної організації «Товариство кримських татар Інкішаф» Ескендер Білялов.

Офіційна інформація російської поліції в Криму і Росгвардії щодо даного інциденту відсутня. Підтвердження інформації з інших джерел немає.



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