Іран надіслав до Франції "чорні скриньки" збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Французькі спеціалісти проведуть розшифровку бортових самописців.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іранські державні ЗМІ, передає РБК-Україна.

Про передачу "чорних скриньок" до Франції розповів військовий прокурор Тегерану Голамабас Торкі.

Він зазначив, що один з бортових самописців був "фізично пошкоджений", тому дані з нього можна дістати лише за допомоги сучасної технології.

Як пояснив прокурор, іранські експерти не змогли придбати необхідне обладнання через санкції з боку Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, український літак компанії МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року. Пасажирський літак був уражений двома ракетами під час вильоту з Тегерану. Жертвами авіакатастрофи стали 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Нагадаємо, розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ має початися у липні цього року.

При цьому розслідування катастрофи літака МАУ можна завершити й без інформації з бортових самописців, оскільки у слідства є й інші докази причетності Ірану.

Крім того, терміни завершення справи про катастрофу літака МАУ назвали в українському МЗС.