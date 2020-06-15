Іран надіслав "чорні скриньки" літака МАУ до Франції
|09:14 30.06.2020
|Украина
Іран надіслав до Франції "чорні скриньки" збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Французькі спеціалісти проведуть розшифровку бортових самописців.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іранські державні ЗМІ, передає РБК-Україна.
Про передачу "чорних скриньок" до Франції розповів військовий прокурор Тегерану Голамабас Торкі.
Він зазначив, що один з бортових самописців був "фізично пошкоджений", тому дані з нього можна дістати лише за допомоги сучасної технології.
Як пояснив прокурор, іранські експерти не змогли придбати необхідне обладнання через санкції з боку Сполучених Штатів Америки.
Нагадаємо, український літак компанії МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року. Пасажирський літак був уражений двома ракетами під час вильоту з Тегерану. Жертвами авіакатастрофи стали 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.
Нагадаємо, розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ має початися у липні цього року.
При цьому розслідування катастрофи літака МАУ можна завершити й без інформації з бортових самописців, оскільки у слідства є й інші докази причетності Ірану.
Крім того, терміни завершення справи про катастрофу літака МАУ назвали в українському МЗС.
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