Находящегося под следствием фигуранта третьего бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Сейтумера Сейтумерова в психбольнице «не принуждали» принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию России.

Об этом провластному сайту «Крыминформ» сказал глава российского избиркома Крыма Михаил Малышев, передают Крым.Реалии.

В то же время замглавы российского избиркома Крыма Инна Гузеева утверждает, что все дело в том, что в психбольнице, в которой находится Сейтумеров, «образован участок» для голосования людей в местах временного пребывания, и сказала, что таких участков всего 37.

«Для того, чтобы люди, которые находятся в этой больнице, являются дееспособными гражданами, обладают правом принимать участие в данном голосовании и смогли реализовать свое право, был образован специальный участок. По законодательству, руководители должны составить списки всех, кто в них находится, что и было сделано администрацией психиатрической больницы», – заявила Гузеева.

По ее словам, политзаключенному «предложили подать заявление», и такие «предложения» сделали всем пациентам больницы. Гузеева подчеркнула, что списки будут оформлять до 14:00 завтрашнего дня.

«Человек отказался, соответственно, его в список не включают, потому что от него нет заявления, и он автоматически не принимает участия в этом голосовании, как мы уже понимаем, по собственной инициативе», – сказала зампредседателя избиркома.

Гузеева также утверждает, что голосовать на данном участке будут 1 июля, и что «уже сейчас говорить о том, что его принуждали к голосованию, как минимум некорректно».

Публичных комментариев руководства больницы по данному поводу все еще нет.

Напомним, адвокат Эдем Семедляев сообщил, что Сейтумера Сейтумерова 25 июня доставили из следственного изолятора в психиатрическую больницу Симферополя и на вторые сутки ему предложили принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию России. Адвокат сообщил, что Сейтумер Сейтумеров отказался от участия в голосовании, с чем сотрудники больницы не соглашались и настаивали на том, чтобы арестованный переписал заявление.

«Он написал, что является политзаключенным, является крымским татарином и гражданином Украины. Не желает участвовать в каких-либо голосованиях, тем более в голосовании за исправление по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Это очень сильно возмутило сотрудников психиатрической больницы. Они попросили его переписать данное заявление без указания того, что он является политзаключенным, что он является крымским татарином, но он категорически отказался, указав на то, что во всех заявлениях с момента ареста он это указывает и будет указывать и в последствии», – сообщил адвокат.

25 июня в России и аннексированном ею Крыму ​началось голосование по поправкам к Конституции России. Оно продлится до 1 июля. Одна из поправок коснется «обнуления» президентских сроков и позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и оставаться у власти до 2036 года.

В Крыму людей призывают участвовать в голосовании любыми способами. Российские власти полуострова организовывают выездные голосования по поправкам в Конституцию России для жителей сельской местности. Объявления об этом размещаются в селах Крыма.

В апреле сообщалось, что фигурантам третьего бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Осману Сейтумерову, Сейтумеру Сейтумерову и Рустему Сеитмеметову назначили проведение психиатрической экспертизы в больнице.

Российские силовики утром 11 марта провели обыски и задержали четверых крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма. ФСБ подозревает задержанных крымчан в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая в соседней России признана террористической. Российский правозащитный центр «Мемориал» считает обвиняемых по этим делам политзаключенными.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили «решительный протест» в связи с этими действиями ФСБ в Крыму. Спикер ведомства Екатерина Зеленко отметила, что Россия цинично «игнорирует все призывы мирового сообщества прекратить давление на крымских татар... как и, собственно, все резолюции международных, межправительственных институтов». Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело по факту задержания крымских татар 11 марта.