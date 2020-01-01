У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни

08:45 30.06.2020   Грузия

У Грузії ухвалили конституційний закон, який передбачає зміни до виборчої системи країни. Уже у 2020 році парламентські вибори відбудуться згідно зі змінами.

Про це повідомляє «Эхо Кавказа», передає Громадське.

«За» проголосували 113 депутатів, «проти» — троє. Опозиційні партії «Європейська Грузія» та «Нацрух» не брали участь у голосуванні.

Згідно зі змінами, парламентські вибори у 2020 році відбудуться за змішаною системою. 120 депутатів обиратимуть за пропорційною системою та 30 — за мажоритарною з 1% виборчим бар'єром.

Крім того, як партія отримає менше, ніж 40,54% підтримки, вона не зможе самостійно сформувати уряд.

Як пише «Интерфакс», ухвалені поправки будуть діяти лише на виборах у 2020 році, бо парламентські вибори у 2024 році, згідно з Конституцією, мають відбуватися лише за пропорційною системою.

Раніше на виборах до парламенту 77 депутатів обиралися за пропорційною системою, а ще 73 депутатів — за мажоритарною.

Нагадаємо, у листопаді 2019 році у Грузії розпочалися акції протесту через провал парламентом голосування за законопроєкт про перехід до пропорційної виборчої системи.

Згідно з законопроєктом, який провалив парламент, вибори у 2020 році мали проводити тільки за партійними списками. Таким чином мали скасувати мажоритарну систему, за якої правляча партія отримувала перевагу.



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