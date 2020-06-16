Проведення голосування в ОРДЛО і Криму матиме для РФ наслідки – Боднар

08:01 30.06.2020   Крым

Україна просить міжнародних партнерів засудити організацію "голосування" у ДНР і Криму під час референдуму щодо поправок до Конституції Російської Федерації.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник міністра зовнішніх справ Василь Боднар.

"...Україна звернулась до міжнародних партнерів із проханням засудити організацію "голосування" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та у Донецькій та Луганській областях, у тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Російську Федерацію", - сказав він.

За словами Боднара, ситуація з голосуванням доволі подібна до ситуації з т.зв. "виборами", які держава-агресор проводила на окупованій території раніше.

"Попередня робота щодо реагування на ці події дозволила напрацювати МЗС певний алгоритм співпраці з нашими міжнародними партнерами та союзниками.

Організація голосування на окупованій території українського Криму, а також організація участі у голосуванні осіб, що є власниками незаконно виданих паспортів РФ, матиме для РФ політичні та правові наслідки", - запевнив посадовець.

Як повідомлялося, у Росії в четвер, 25 червня, почався референдум щодо поправок до конституції РФ. Пропонується змінити одразу 22 статті основного закону країни. При цьому громадяни Росії зможуть проголосувати або "за", або "проти" всього пакету поправок.

Згідно з чинною конституцією, президент Росії не може залишатися на вищій державній посаді більше двох термінів поспіль. Тим часом поправки, що виносяться на голосування, обнуляють президентські терміни Володимира Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах у 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року.



Ще на цю тему:

10:20 29.06.2020
ООН ніколи не визнає російську окупацію Криму - постпред України
08:00 29.06.2020
У Раді розробляють законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за підтримку окупації Криму
20:30 26.06.2020
В ООН представили звіт про "релігійні" порушення в анексованому Криму
20:01 26.06.2020
"Суд" окупованого Криму продовжив арешт українському військовослужбовцю
17:01 26.06.2020
У Військово-Морських Силах урочисто піднято кримськотатарський прапор на рейдовому буксирі Яни Капу
16:02 26.06.2020
Україна подякувала генсеку ООН за принципову позицію щодо анексії Криму
14:14 26.06.2020
"Жодне положення російського законодавства не зможе завадити деокупації Криму" - Кулеба
13:13 26.06.2020
Украинский Морской Профсоюз: Заходить в крымские порты опасно для жизни и здоровья
10:14 26.06.2020
Україна привітала заяву Генсека ООН щодо невизнання анексії Криму
09:31 26.06.2020
Чубаров сравнил голосование по «путинским поправкам» с «крымским референдумом»
09:13 26.06.2020
Представництво Президента в АР Крим наголосили на важливості прийняття закону про корінні народи України
21:20 25.06.2020
В Україні розробляють стратегію деокупації та реінтеграції Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
17:45 26.06.2020
Грузия разрешила смену экипажей и ротацию моряков
16:32 26.06.2020
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 июля
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
Всі новини країни
Россия Россия
10:11 30.06.2020
Росія проводить збори резервістів
11:40 29.06.2020
“Газпром” отправил в Германию трубоукладчик с инфицированными COVID-19 моряками – СМИ
09:20 29.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 24 - 27 июня
08:40 29.06.2020
Генсек НАТО наголосив на важливості американської присутності в Європі
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
16:16 26.06.2020
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
Всі новини країни
Украина Украина
10:47 30.06.2020
Украинцы должны быть готовы к полномасштабному военному вторжению России, – МИД
10:32 30.06.2020
Front Line Defenders закликає РФ негайно анулювати винесений Емірові-Усеіну Куку вирок
10:21 30.06.2020
Фрегат ЧФ РФ «Адмирал Макаров» провёл учение по отражению воздушного и подводного нападения в Средиземном море
10:01 30.06.2020
В "правительстве" оккупированного Крыма обеспокоены явкой на голосование по поправкам в Конституцию
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд