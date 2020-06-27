РФ подняла по тревоге авиацию из-за триады самолетов США над Черным морем / Видео
|12:00 29.06.2020
Российская система ПВО «обнаружила» американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря, на перехват был отправлен истребитель морской авиации Черноморского флота РФ.
Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ghall.com.
«26 июня дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолётов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, для «перехвата» целей был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота РФ.
По данным Министерства обороны России, экипаж идентифицировал разведчиков как патрульный самолёт Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135.
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