Российская система ПВО «обнаружила» американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря, на перехват был отправлен истребитель морской авиации Черноморского флота РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ghall.com.

«26 июня дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолётов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, для «перехвата» целей был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота РФ.

По данным Министерства обороны России, экипаж идентифицировал разведчиков как патрульный самолёт Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135.