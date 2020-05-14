“Газпром” отправил в Германию трубоукладчик с инфицированными COVID-19 моряками – СМИ

11:40 29.06.2020   Россия

На борту российского трубоукладчика, теоретически способного достроить Северный поток-2, который находится вблизи Германии, обнаружена вспышка COVID-19. 

Моряки представляют реальную угрозу как другим членам экипажа, так и контактирующим с ними работникам порта Мукран. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сursorinfo.

Президент США Дональд Трамп является последовательным сторонником, как и Польша, в борьбе с российским газопроводом “Северный поток-2”, который строят в обход Украины. На встрече с избирателями в Талсе Трамп вновь обрушил шквал критики на “СП – 2”. По его словам, за него Берлин платит Москве миллиарды. Благодаря санкциям, которые периодически вводят США против участника проекта, строительство газопровода по дну моря периодически удается остановить.

Так, после введения санкций швейцарская компания Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик с маршрута “Северного потока-2”, что привело к остановке строительства. В начале 2020 года Москва объявила, что самостоятельно завершит прокладку с помощью собственного трубоукладчика “Академик Черский”.

7 мая российское судно покинуло рейд Калининграда и отправилось в Мукран, логистический хаб “Северного потока- 2” для работ в немецких и датских водах Балтийского моря. Уже более месяца “Академик Черский” находится в порту Мукран, проходя необходимую для выполнения работ модернизацию.Процесс курирует расположенное в г. Киль представительство “Российского морского реестра судоходства”. Представители этой компании в последнее время регулярно посещают судно.

“Газпром флот”, дочка российского энергогиганта “Газпрома”, занимается подготовкой сменных экипажей. Кроме профподготовки и выдачи международных сертификатов, компания также отвечает за контроль соблюдения карантинных мер и тестирование персонала на COVID-19.

Недавно на ротацию на “Академик Черский” прибыла новая смена из России после прохождения тестов в г. Калининграде. Нет проверенной информации, направлялись ли члены экипажа на самоизоляцию после выезда из России и транзита через аэропорт в Беларуси (учитывая, что Россия находится на первом месте в Европе и третьем в мире по количеству инфицированных, в то время как Беларусь также вне безопасной зоны). Кроме того, неизвестно ничего о качестве тест-систем, поэтому издание решило не спекулировать на этой теме.

Однако, как пишет автор, руководство компании умолчало о позитивных результатах тестов как минимум двух членов экипажа.

Либо умышленно, либо по причине преступной халатности, “Газпром” отправил в Германию моряков, инфицированных COVID-19 и представляющих реальную угрозу как другим членам экипажа, так и контактирующим с ними работникам порта Мукран. Больные моряки все еще пребывают на борту российского трубоукладчика.

В то же время, тот факт, что японская компания Furuno отменила поставки необходимого для “Академика Черского” оборудования, а Газпром рассматривает возможность замены поставщика на российские компании, может значительно затянуть процесс модернизации и соответственно увеличить время простоя трубоукладчика в немецком порту. Таким образом, риски распространения COVID-19 среди работников порта также увеличиваются.



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