ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
|11:00 29.06.2020
|Абхазия
Военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, завершили специальные учения с экипажами машин связи.
Связисты военной базы выполняли нормативы по развертыванию и подготовке к работе машин связи, сетей связи полевого подвижного пункта управления и полевых узлов коммуникации, а также провели более 10 тренировок в различных диапазонах частот, пишет пресс-служба МО России.
Также в ходе учебных мероприятий военнослужащие организовали в полевых условиях бесперебойную связь с вышестоящими штабами на расстояния свыше 500 км, совершенствовали навыки прокладывания кабельных линий через естественные препятствия горного рельефа местности.
На учениях специалисты связи настроили видеоконференцсвязь для открытого обмена данными между абонентами в режиме реального времени.
Благодаря компьютеризированной системе управления и оборудования нового поколения время на развертывание и настройку техники связи сократилось в 2,5-3 раза, при этом дальность связи увеличилась более чем в 2 раза.
К мероприятиям, проходящим на горном полигоне Цабал, привлекались более 200 военных связистов, было задействовано около 40 единиц специальной военной техники, в т.ч. станции радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортера БТР-80, спутниковой связи «Ливень» на базе автомобиля Урал и радиорелейной связи «Л1» на базе вездехода «Камаз».
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