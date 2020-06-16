Морпехи Черноморского флота РФ учились водить бронетранспортеры на плаву
|10:40 29.06.2020
|Севастополь
Военнослужащие соединения морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) отработали вождение и управление на плаву бронетранспортёрами БТР-82А на полигоне боевой подготовки морской пехоты в бухте Казачья в Севастополе.
Перед началом занятий военнослужащие изучили требования безопасности, провели тренировки и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники, пишет пресс-служба МО России.
В ходе учения экипажи БТР-82А отработали преодоление водных участков различной глубины, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.
В мероприятии боевой подготовки было задействовано порядка 15 бронетранспортёров.
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