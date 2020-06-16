Военнослужащие соединения морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) отработали вождение и управление на плаву бронетранспортёрами БТР-82А на полигоне боевой подготовки морской пехоты в бухте Казачья в Севастополе.

Перед началом занятий военнослужащие изучили требования безопасности, провели тренировки и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники, пишет пресс-служба МО России.

В ходе учения экипажи БТР-82А отработали преодоление водных участков различной глубины, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано порядка 15 бронетранспортёров.