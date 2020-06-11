Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 24 - 27 июня

09:20 29.06.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 24 - 27 июня прошли следующие мероприятия:

1. Разведчики мотострелкового соединения общевойсковой армии ЮВО в Дагестане в рамках лагерного сбора приступили к отработке тактико-специальных задач на полигоне Дальний.

В ходе занятий военнослужащим предстоит отработать действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов. Разведчики отработают задачи по поиску и взятию в плен снайперов условного противника, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.

Особое внимание уделяется совершенствованию навыков применения современного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС. Комплекс «Стрелец» обеспечивает речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.

Свыше 100 разведчиков ЮВО совершенствуют боевую выучку в различных условиях природного ландшафта. Расположение полигона Дальний позволяет отрабатывать учебно-боевые задачи в лесной, горной и степной местности.

2. Учебно-методический сбор с командирами рот и батарей начался в российской военной базе Южного военного округа в Абхазии.

В рамках сбора командирам предстоит освоить новейшие методики организации боевой подготовки, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов, в частности – ведения боя в городских условиях.

Во время занятий военнослужащие продемонстрируют методические знания проведения боевых стрельб в составе подразделений, а также порядок уничтожения заминированных объектов и подземных коммуникаций условного противника.

Кроме того, военнослужащие усвоят принципы применения беспилотных летательных аппаратов и приданных им сил и средств авиации в общевойсковом бою, отработают навыки вождения бронетехники и выполнят стрельбы из пистолетов Макарова и автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82А и танков Т72Б3.

В завершении сборов военнослужащим предстоит сдать экзамены по основным предметам боевой подготовки, в том числе тактической, огневой, физической и специальной подготовкам.

3. На горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии под руководством исполняющего обязанности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа полковника Валерия Плохотнюка начался сбор с командирами батальонов и дивизионов, где офицерам продемонстрируют новые способы ведения боевых действий, основанные на взаимодействии с экипажами беспилотной, армейской и штурмовой авиации ЮВО .

В ходе розыгрыша практических действий войск командному составу будут доведены и продемонстрированы способы выявления позиций условного противника с применением современных средств связи, разведки и автоматизированных средств управления и нанесения по обнаруженным целям огневого поражения во взаимодействии с авиационными, артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

Экипажи танков Т-72Б3 с закрытых огневых позиций поразят цели, вскрытые расчётами беспилотной авиации и действовавшими в отрыве разведгруппами, оснащёнными КРУС «Стрелец».

Сбор завершится сдачей зачетов по разведывательной, тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполнением нормативов по стрельбе и вождению бронетехники.

В ходе теоретических и практических занятий офицерам доведут передовые методики и требования по организации боевой учебы с учетом особенностей применения войск в современных вооруженных конфликтах.

4. Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа  в Северной Осетии отразили нападение диверсантов и удары воздушного противника.

По замыслу учения, колонна зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» в ходе совершения марша подверглась нападению противника. Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В заданном районе экипажи ЗРК заняли позиции, выполнили нормативы по развертыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей. По завершении учения были выполнены электронные пуски ракет по группе штурмовиков противника. Средства воздушного нападения противника имитировались полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ.

В учениях задействовано более 800 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.

5. Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (приступили к практическим занятиям по легководолазной подготовке на полигоне Прудбой под Волгоградом в рамках занятий по подводному вождению танков.

На первом этапе танкисты изучают требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действий в различных ситуациях под водой, а также правила и способы подводной эвакуации.

Под водой военнослужащие выполнят продувку изолирующего противогаза ИП-5, перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

В ходе практических занятий, которые начнутся на следующей неделе на технике, танковые экипажи отработают погружение на глубину до 5 м в специальном бассейне.

На практические занятия привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке. Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап комплексных занятий по подводному вождению танков.

Практику подводного вождения на танках Т-72Б3 и Т-90А на полигоне Прудбой в летнем периоде обучения получат более 600 танкистов соединений и воинских частей ЮВО.



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