ООН ніколи не визнає російську окупацію Криму - постпред України

10:20 29.06.2020   Крым

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця привітав слова генсека ООН Антоніу Гутерреша про чітку підтримку територіальної цілісності України. 

За словами Кислиці, він був зворушений заявою генсека, бо вона визначає позицію ООН на багато років вперед. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.

"Генеральний секретар досить чітко, ні на секунду не вагаючись, зазначив, його позиція однозначна: Крим – окупований, незаконно анексований і Організація Об’єднаних Націй цього (анексії - ред.) ніколи не визнає. Це дуже важливо на багато років наперед. І це дуже важливо напередодні... річниці статуту Організації Об’єднаних Націй", - заявив Кислиця.

Як повідомлялося раніше в УНН, генсек ООН напередодні дня кримськотатарського прапора нагадав, що Крим - це Україна.

Нагадаємо, у Раді розробляють законопроект про кримінальну відповідальність за підтримку окупації Криму.



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