Світовий банк ухвалив рішення надати Україні 350 мільйонів доларів кредиту в рамках першої позики на розвиток у сфері економічного відновлення на підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Про це йдеться у прес-релізі Світового банку, пише Європейська правда.

Другий транш буде спрямований на підтримку подальшої земельної реформи та збільшенням пенсійних виплат.

"Пандемія COVID-19 спричинила стрімкий економічний спад, що позначився на доходах простих українців і малого бізнесу, та створив додаткове навантаження на державний бюджет", - заявив директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Бенерджі.

Також у банку відзначають реформу газового сектору України шляхом створення незалежного оператора ГТС та прийняття закону про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Раніше повідомлялось, 26 червня Рада директорів Світового банку розгляне можливість виділення Україні кредиту на політику розвитку для економічного відновлення (Economic Recovery DPL).

12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.