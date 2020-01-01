Міністерства закордонних справ України та Республіки Вірменія провели черговий раунд політичних консультацій, під час яких обговорили нинішній стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"26 червня 2020 року відбулися політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ України Василя Боднара та Республіки Вірменія Шаварша Кочаряна у форматі відеоконференції", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили нинішній стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва, серед іншого домовлено про активізацію контактів на міжпарламентському рівні, проведення інвентаризації договірно-правової бази, відновлення роботи Спільної українсько-вірменської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, насамперед у контексті розширення можливостей для доступу товарів на ринки обох країн.

В ході заходу відбулася також дискусія щодо актуальних питань міжнародної політики.