Морской порт «Усть-Дунайск» в январе-мае 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,4 раза — до 4,5 тыс тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишет издание Порты Украины.

Согласно данным АМПУ, весь объем составил экспортный груз зерна.

Морской порт «Усть-Дунайск» расположен в южной части Жебриянской бухты Черного моря. Количество грузовых причалов — один (портопункт Килия), длина причала — 150 метров. Согласно реестру АМПУ, в порту работают операторы ГП «МТП «Усть-Дунайск» и Филиал «Усть-Дунайск» ГП «АМПУ».

Морской порт «Усть-Дунайск» в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с предыдущим годом на 38,6% — до 70,8 тыс. тонн.