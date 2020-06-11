В январе-мае порт «Усть-Дунайск» сократил грузооборот в 3,4 раза
|11:20 29.06.2020
|Украина
Морской порт «Усть-Дунайск» в январе-мае 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,4 раза — до 4,5 тыс тонн.
Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишет издание Порты Украины.
Согласно данным АМПУ, весь объем составил экспортный груз зерна.
Морской порт «Усть-Дунайск» расположен в южной части Жебриянской бухты Черного моря. Количество грузовых причалов — один (портопункт Килия), длина причала — 150 метров. Согласно реестру АМПУ, в порту работают операторы ГП «МТП «Усть-Дунайск» и Филиал «Усть-Дунайск» ГП «АМПУ».
Морской порт «Усть-Дунайск» в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с предыдущим годом на 38,6% — до 70,8 тыс. тонн.
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