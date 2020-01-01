Одеса на черзі? Дністер може вийти з берегів найближчим часом

09:00 29.06.2020   Одесса

Паводки з Західної України відтепер загрожують і Одеській області. 

ДСНС повідомляє, що найближчим часом річка Дністер може вийти з берегів, пише ZN,UA.

Попри це, на сході та півдні країни очікується високий рівень пожежної небезпеки.

«27-30 червня, внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м, при цьому ймовірне затопленням заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с.Яськи і м.Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені», — йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентра, 27-28 червня на рiчках басейну Прип`ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,7 м над рiвнями на 08 год 24 червня. Мiсцями подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв.

Крім цього, 27 червня, в результаті проходження високого дощового паводку на Дністрі і утриманні  скидів із Дністровської ГЕС 2000 – 2050 м3/с,  рівень  води Дністра у створі поста Могилів-Подільський  утримуватиметься на небезпечних відмітках початкового затоплення ділянок прилеглих до русла  річки та може досягнути небезпечних позначок затоплення об’єктів у районах  міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

Як повідомлялося, потоп в західних регіонах України, за оцінками уряду, перевершив за масштабом паводок 2008 року. Надзвичайно критична ситуація в п'яти західних областях України. Івано-Франківська область постраждала найбільше. На ліквідацію наслідків повені на Заході України Кабмін виділив майже 750 млн гривень. Станом на сьогоднішній день підтопленими залишається половина з постраждалих будинків.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "Екоцид", в СБУ запевнили, детально вивчають причини та передумови, які могли привести до таких наслідків. За однією з версій, розгул стихії може бути пов'язаний з незаконною вирубкою лісу і бездіяльністю уповноважених осіб.



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