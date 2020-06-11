Під час зустрічі із Державним секретарем США з питань оборони Марком Еспером генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості збереження військової присутності США в Європі для стабільності міжнародної та європейської безпеки.

Про це йдеться у повідомленні щодо змісту переговорів, яке оприлюднене на сайті Північноатлантичного Альянсу, пише Укрінформ.

«Генеральний секретар (НАТО) подякував секретарю (США) Есперу за його міцні зобов’язання перед НАТО, та за життєво важливий внесок, який Сполучені Штати роблять у спільну безпеку союзників. Вони обговорили військову присутність США в Європі. Генеральний секретар привітав той факт, що США консультуються з союзниками стосовно планів передислокації сил, в той же час зберігаючи сильні зобов’язання щодо європейської безпеки», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що США протягом минулих років збільшили військову присутність в Європі. Це стосується розгортання багатонаціональної бойової групи НАТО в Польщі, започаткування присутності в Румунії та у Норвегії, розміщення ракетних винищувачів в рамках системи оборони проти балістичних ракет в Іспанії.

«Військова присутність США в Європі є важливою для Європи, але вона також є важливою для Північної Америки. Тому що лише працюючи разом, ми можемо відповісти на ті величезні виклики, які постають перед нами», - зауважив з цього приводу Столтенберг.

Як повідомляється, сторони обговорили також рішення, що були прийняті минулого тижня на рівні міністрів оборони НАТО щодо проблеми російської ракетної загрози, відповідь Альянсу на спалах пандемії COVID-19, а також місії Альянсу в Афганістані та в Іраку.

«Генеральний секретар привітав нещодавні консультації між Сполученими Штатами та Росією щодо контролю над зброєю. Він та секретар Еспер погодилися з тим, що Китай, як зростаюча глобальна сила, має свою частину відповідальності за участь у глобальній системі контролю над озброєнням», - йдеться в інформації НАТО.

Раніше повідомлялось, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про намір скоротити військовий контингент в Німеччині на 9,5 тисяч військовослужбовців, що викликало занепокоєння серед союзників по НАТО.