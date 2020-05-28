Нідерландські прокурори під час судового процесу щодо збитого над Донбасом у 2014 році літака рейсу MH17 представили записи, які свідчать про причетність підозрюваних до цієї справи.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє NRC.

“Підозрювані у справі MH17 у телефонній розмові повідомили незабаром після катастрофи, що їхня установка "Бук" збила літак. Це випливає з нових записів, що були представлені прокуратурою у п’ятницю”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, запис свідчить про те, що спочатку бойовики думали, що знищили український військовий літак.

Згідно з цими матеріалами, о 16:48, незабаром після катастрофи MH17 на Сході України, підозрюваний Леонід Харченко зателефонував підозрюваному Сергію Дубинському і сказав: "Ми на місці. Ми вже збили "Сушку" (як відомо, на сленгу "Сушка" означає літак-винищувач).

Пізніше ввечері, о 19:52, Дубинський говорив телефоном з підозрюваним Олегом Пулатовим. Зокрема, він запитував: "Скажіть, стріляв наш "Бук" чи ні?" На що Пулатов відповів: "Бук" збив "Сушку".

Ці матеріали були оприлюднені у відповідь на запити на розслідування захисту Пулатова, які заявляли, що приділено мало уваги альтернативним версіям збиття МН17, зокрема тій, що борт начебто міг знищити український військовий літак.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

8 червня розпочався другий блок судових слухань у цій справі.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".