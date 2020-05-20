Україна і Франція обговорили програми будівництва патрульних катерів

20:42 26.06.2020   Украина

Міністрі внутрішніх справ України Арсен Аваков у п'ятницю провів переговори з міністром економіки і фінансів Французької Республіки Бруно Ле Мера.

Сторони обговорили стан співпраці між країнами у економічних і соціальних программах, передає УНН з посиланням на Департамент комунікацій МВС України.

“Йшлося про фактичну готовність до початку реалізації нового проєкту побудови патрульних катерів для Держприкордонслужби України компанією ОСЕА за участі вітчизняних суднобудівників у місті Миколаїв. Окрім цього було обговорено подальший розвиток успішної співпраці з Airbus Helicopters у створенні єдиної системи авіабезпеки і цивільного захисту МВС України”, — повідомили у МВС.

Також говорили про можливе залучення французьких фінансових установ для забезпечення житлом працівників МВС на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу, а також про залучення від уряду Французької Республіки міжнародної технічної допомоги для посилення громадської безпеки та соціальної сфери Донбасу.

Було приділено увагу покращенню гуманітарної ситуації у Маріуполі, де починається реалізація проекту будівництва станції питної води компаніями Beten Ingeniere та Stereau. Сторони обговорили можливість розширення аналогічної програми на Попаснянський район Луганської області.

“Ми готові вже стартувати і підписувати контракт із ОСЕА про початок будівництва патрульних прикордонних кораблів для посилення морської безпеки та охорони України. Цей проєкт загальною вартістю у 136 мільйонів євро є другим за значенням для наших країн після вертольотного проєкту з компанією Airbus. Його реалізація має стратегічну важливість для співпраці наших держав і виводить її на якісно новий рівень. Компанію OCEA обрано з-поміж понад 10 постачальників-лідерів галузі. Міжурядовий договір про надання підтримки Францією вже ратифіковано нашим парламентом. Ми запрошуємо представників Уряду Франції на церемонію підписання контракту, яка відбудеться в Україні всередині липня цього року за участі українського партнера — суднобудівного заводу у Миколаєві, який збудує 5 із загалом 20 сучасних кораблів”, — заявив Арсен Аваков.

Зазначається, що протягом року планується поставка в Україну ще чотирьох французьких вертольотів H 225 для НГУ і ДСНС, двох гвинтокрилів Н 145 для НПУ і тренажерного комплексу Н225 для бази учбового центру Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ та запасних запчастин для сервісного центру.

Нагадаємо, у червні Україна та Франція підписали угоду на виготовлення та технічну підтримку 20 патрульних кораблів для зміцнення системи морської безпеки та охорони.



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