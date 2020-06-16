Окупаційна влада в Криму переслідує релігійні організації та їхніх представників, позбавляючи їх свободи на термін до 17 років у колоніях суворого режиму.

Про це Кримська правозахисна група заявляє у звіті, представленому спеціальному доповідачеві Комісії з прав людини з питання про свободу релігії або переконань ООН, повідомляється на офіційному сайті КПГ, передає Укрінформ.

«Станом на травень 2020 року в місцях позбавлення волі за сфабрикованими справами проти кримських мусульман знаходяться не менше 65 осіб. У 2019 році у «справі кримських мусульман» було винесено 12 обвинувальних вироків, терміни покарання за цими вироками - від 7 до 17 років у колоніях суворого режиму », - повідомляє Кримська правозахисна група.

Крім того, йдеться в документі КПГ, окупаційна влада посилила переслідування прихильників релігійної організації "Свідки Єгови" в Криму.

«Росія на порушення норм міжнародного гуманітарного права розповсюдила заборону діяльності «Свідків Єгови» на територію окупованого Криму попри те, що в Україні ця організація не заборонена і не вважається екстремістською. У травні-червні 2020 року прихильників «Свідків Єгови» Сергія Філатова з Джанкоя й Артема Герасимова з Ялти засудили до шести років колонії загального режиму за релігійні переконання», - інформує правозахисна організація.

Також дії російської влади, зазначається у звіті, призвели до ліквідації кількох десятків українських православних парафій у Криму.

«Так, 23 березня 2019 року архієпископ Православної Церкви України Климент повідомив, що має подати документи на реєстрацію української православної парафії в Криму відповідно до російського законодавства. На 12 квітня 2019 року «Департамент Міністерства юстиції РФ по Криму» відмовив в реєстрації православної парафії Української церкви. Також у 2019 році було зроблено спробу захопити головний храм цієї релігійної громади - Собор Святих Апостолів Володимира і Ольги в Сімферополі », - повідомляє КПГ.

Як вважають експерти КПГ, ситуація, що склалася в Криму після окупації, демонструє, що «Російська Федерація не визнає свободу релігії, як фундаментальне право людини, і дозволяє діяльність релігійних громад залежно від рівня їхньої лояльності до російської влади і підтримки окупації півострова».

Як повідомлялося раніше, за даними постійного представника Президента в АР Крим Антона Кориневича, на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації знаходяться 94 українських політв'язнів, які проживають на Кримському півострові, з них близько 70 - це кримські татари.

За словами Кориневича, питання звільнення незаконно утримуваних громадян України постійно порушується представниками української влади, перш за все Президентом і дипломатами, на міжнародному рівні.