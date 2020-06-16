В ООН представили звіт про "релігійні" порушення в анексованому Криму

20:30 26.06.2020   Крым

Окупаційна влада в Криму переслідує релігійні організації та їхніх представників, позбавляючи їх свободи на термін до 17 років у колоніях суворого режиму.

Про це Кримська правозахисна група заявляє у звіті, представленому спеціальному доповідачеві Комісії з прав людини з питання про свободу релігії або переконань ООН, повідомляється на офіційному сайті КПГ, передає Укрінформ.

«Станом на травень 2020 року в місцях позбавлення волі за сфабрикованими справами проти кримських мусульман знаходяться не менше 65 осіб. У 2019 році у «справі кримських мусульман» було винесено 12 обвинувальних вироків, терміни покарання за цими вироками - від 7 до 17 років у колоніях суворого режиму », - повідомляє Кримська правозахисна група.

Крім того, йдеться в документі КПГ, окупаційна влада посилила переслідування прихильників релігійної організації "Свідки Єгови" в Криму.

«Росія на порушення норм міжнародного гуманітарного права розповсюдила заборону діяльності «Свідків Єгови» на територію окупованого Криму попри те, що в Україні ця організація не заборонена і не вважається екстремістською. У травні-червні 2020 року прихильників «Свідків Єгови» Сергія Філатова з Джанкоя й Артема Герасимова з Ялти засудили до шести років колонії загального режиму за релігійні переконання», - інформує правозахисна організація.

Також дії російської влади, зазначається у звіті, призвели до ліквідації кількох десятків українських православних парафій у Криму.

«Так, 23 березня 2019 року архієпископ Православної Церкви України Климент повідомив, що має подати документи на реєстрацію української православної парафії в Криму відповідно до російського законодавства. На 12 квітня 2019 року «Департамент Міністерства юстиції РФ по Криму» відмовив в реєстрації православної парафії Української церкви. Також у 2019 році було зроблено спробу захопити головний храм цієї релігійної громади - Собор Святих Апостолів Володимира і Ольги в Сімферополі », - повідомляє КПГ.

Як вважають експерти КПГ, ситуація, що склалася в Криму після окупації, демонструє, що «Російська Федерація не визнає свободу релігії, як фундаментальне право людини, і дозволяє діяльність релігійних громад залежно від рівня їхньої лояльності до російської влади і підтримки окупації півострова».

Як повідомлялося раніше, за даними постійного представника Президента в АР Крим Антона Кориневича, на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації знаходяться 94 українських політв'язнів, які проживають на Кримському півострові, з них близько 70 - це кримські татари.

За словами Кориневича, питання звільнення незаконно утримуваних громадян України постійно порушується представниками української влади, перш за все Президентом і дипломатами, на міжнародному рівні.



Ще на цю тему:

20:01 26.06.2020
"Суд" окупованого Криму продовжив арешт українському військовослужбовцю
17:01 26.06.2020
У Військово-Морських Силах урочисто піднято кримськотатарський прапор на рейдовому буксирі Яни Капу
16:02 26.06.2020
Україна подякувала генсеку ООН за принципову позицію щодо анексії Криму
14:14 26.06.2020
"Жодне положення російського законодавства не зможе завадити деокупації Криму" - Кулеба
13:13 26.06.2020
Украинский Морской Профсоюз: Заходить в крымские порты опасно для жизни и здоровья
10:14 26.06.2020
Україна привітала заяву Генсека ООН щодо невизнання анексії Криму
09:31 26.06.2020
Чубаров сравнил голосование по «путинским поправкам» с «крымским референдумом»
09:13 26.06.2020
Представництво Президента в АР Крим наголосили на важливості прийняття закону про корінні народи України
21:20 25.06.2020
В Україні розробляють стратегію деокупації та реінтеграції Криму
16:30 25.06.2020
Крымские активисты требуют от ОБСЕ не допускать на заседания российских провокаторов
14:45 25.06.2020
Украинский Морской профсоюз: Заходить в крымские порты опасно для жизни и здоровья
12:15 25.06.2020
Уже осенью: Генерал США предупредил Украину о неминуемом вторжении России
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 26.06.2020
Грузия разрешила смену экипажей и ротацию моряков
16:32 26.06.2020
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 июля
08:45 26.06.2020
Грузія відкриває кордони: з'явилися деталі
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
Всі новини країни
Россия Россия
19:46 26.06.2020
Росія залишилась без глибоководного "Лошарика" ще на кілька років
16:46 26.06.2020
Помпео: США сприймають Росію як «серйозну загрозу»
15:45 26.06.2020
У навчаннях ЗС РФ "Кавказ-2020" візьмуть участь не менше 100 тис. осіб, - Скібіцький
14:30 26.06.2020
У Росії за добу виявили мінімальне з кінця квітня число випадків зараження коронавірусом
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
16:16 26.06.2020
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
Всі новини країни
Украина Украина
20:42 26.06.2020
Україна і Франція обговорили програми будівництва патрульних катерів
20:30 26.06.2020
В ООН представили звіт про "релігійні" порушення в анексованому Криму
20:15 26.06.2020
В России планируют пустить грузовые вагоны по Керченскому мосту 30 июня
20:01 26.06.2020
"Суд" окупованого Криму продовжив арешт українському військовослужбовцю
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд