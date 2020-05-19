В России планируют пустить грузовые вагоны по Керченскому мосту 30 июня

20:15 26.06.2020   Крым

С 30 июня по Керченскому мосту планируют впервые запустить движение грузовых поездов. Ранее по нему ходили только пассажирские вагоны.

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», передают Крым.Реалии.

По данным российского ТАСС, навстречу друг другу пройдут два состава, один с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком, второй – с горючим, удобрениями и рельсами со стороны Краснодарского края соседней России. Масса каждого состава может достигать 7,1 тысячи тонн.

Ранее из-за пандемии коронавируса российский перевозчик отложил запуск девяти пассажирских поездов из России в аннексированный Крым.

Президент России Владимир Путин 23 декабря 2019 года запустил движение пассажирских поездов по мосту через Керченский пролив.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в аннексированный Крым по Керченскому мосту.​

МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом.



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