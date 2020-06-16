У п'ятницю, 26 червня, Київський районний "суд" Сімферополя продовжив арешт українському військовослужбовцю, який пропав 30 травня на адмінкордоні з окупованим Кримом. Українець залишиться в СІЗО до 1 вересня 2020 року.

Про це повідомляють Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Сьогодні вийшов з клопотанням старший дізнавач прикордонного управління ФСБ про продовження запобіжного заходу Добринському Євгену Вікторовичу до 1 вересня. Суд вислухав думку дізнавача, прокурор підтримав клопотання. Захист був проти, заперечував, це занадто суворий запобіжний захід, просили призначити іншу, більш м'яку міру запобіжного заходу. Однак суд, пішовши в дорадчу кімнату, прийняв рішення про продовження арешту", - розповів адвокат Іслям Веліляєв.

Нагадаємо, що ФСБ Росії стверджує, що затримала українського військовослужбовця, який зник 30 травня на адмінкордоні з окупованим Кримом. Щодо нього порушили "кримінальну справу" про "незаконне перетинання кордону Росії".