Данія та Греція домовилися про надання Греції близько 3 млн євро для створення закладів для дітей-мігрантів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The National Herald, відповідну угоду підписали сьогодні міністр Данії з розвитку співпраці Расмус Прен та міністр з питань міграції та притулку Греції Джордж Кумуцакос.

Йдеться про кошти на побудову у Греції закладів для проживання дітей, які опинилися в країні як міграти або біженці без супроводу старших, а також створення різновікових програм для їхньої інтеграції у грецьке суспільство та навчання.

Загалом передбачається побудова закладів для близько 4 тисяч дітей у липні-листопаді 2021 року. Кожен окремий заклад буде розрахований на 20-40 дітей.

Зазначать, що таке рішення прийняли після загострення ситуації з мігрантами на турецько-грецькому кордоні, та загалом складною ситуацією для біженців та мігрантів.

Як повідомлялося раніше, у травні Греція заявила, що розширюватиме захисний паркан на кордоні з Туреччиною для протидії нелегальній міграції.