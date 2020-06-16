Ремонт флагманского корабля Черноморского флота РФ продлится до начала июля
|19:15 26.06.2020
|Крым
Ремонт флагманского корабля Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва" завершится к 1 июля.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель 13-го судоремонтного завода, обеспечивающего работы по восстановлению походной готовности корабля.
"Работы на крейсере "Москва" перешли в заключительную стадию, они закончатся 1 июля, после чего крейсер выведут из дока. Затем в док поставят сторожевой корабль "Сметливый", его готовят для выполнения задач уже в качестве музея", – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ремонт "Москвы" продлится до 20 июня.
По данным СМИ, после ремонта "Москву" отправят в Средиземное море. Это может произойти в августе.
Как сообщили источники, при работах на 37-летнем флагманском корабле Черноморского флота РФ основное внимание уделили ремонту главной энергетической установки, в том числе газотурбогенераторов, редукторов, топливной аппаратуры, газоходов маршевых газотурбинных двигателей и других элементов ГЭУ.
О масштабной модернизации "Москвы" на "Звездочке" по примеру однотипного "Маршала Устинова" речи пока не идет: нет средств. Соответствующее решение могут принять позднее.
Справка
"Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164, шифр "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.
Водоизмещение "Атлантов" – 11 380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Корабли способны развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек.
Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК "Оса-М", торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.
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