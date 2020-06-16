Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає негайно звільнити всіх шістьох ув’язнених за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір» та скасувати їхні вироки, повідомляє пресслужба організації.

Відхилення апеляції в організації розцінили як продовження тиску Росії на кримських татар і всіх, хто виступає проти анексії Криму, відмовляється від співпраці з російською окупаційною владою та займається правозахисною діяльністю, повідомляє Радіо Свобода.

«Справа повністю сфабрикована, а сторона звинувачення не надала суду жодних беззаперечних доказів участі засуджених у злочинах, визнаних міжнародним правом. Amnesty International вимагає негайно звільнити всіх шістьох ув’язнених і скасувати їхні вироки», – йдеться в заяві директорки Amnesty International Україна Оксани Покальчук.

За її словами, сторона звинувачення не надала адекватних доказів провини та причетності підсудних до організації терористичних актів або насильницьких дій, кримчан засудили до термінів від семи до 19 років колонії суворого режиму тільки на підставі приватних розмов на соціально-політичні та релігійні теми.

У четвер, 25 червня, Військовий апеляційний суд міста Власіха у Московській області (Росія) повністю залишив у силі вирок шістьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Таким чином, залишилося чинним рішення, яке ухвалив у 2019 році Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джепаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Amnesty International назвала в’язнями совісті всіх фігурантів ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір».